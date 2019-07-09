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Чалый уточнил, когда может состояться встреча Зеленского и Трампа

9 июля, 01:59

В августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен

Фото: AFP

Члены команды президента Владимира Зеленского на этой неделе посетят Вашингтон для совместной с посольством Украины в США подготовки встречи главы украинского государства с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил посол Украины Валерий Чалый.

"Я думаю, это вопрос следующих месяцев", – сказал Чалый в эфире "Голоса Америки".

Он добавил, что "в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен".

Чалый опроверг предположение, звучавшие в последнее время в Украине о том, что США ждут, а президент "не едет, потому что не может найти времени".

"Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни Соединенным Штатам не нужна картинка, просто картинка двух президентов. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело – какой будет содержание", – заметил украинский дипломат.

Украинское посольство проводит интенсивную работу по подготовке содержания встречи двух президентов.

В середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока не определена.

"Дональд Трамп направил президенту Зеленскому приглашение посетить Белый дом. Однако сроки этого визита еще надо согласовать", – отметил Волкер.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.


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Тег США, Вашингтон, встреча, Зеленский, Трамп, Украина, Чалый

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Источник:

Интерфакс-Украина

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