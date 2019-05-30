Встреча Зеленского с главами МИД Германии и Франции: первые итоги

Стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта на Донбассе

Маас, Зеленский и Ле Дриан. Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе. Об этом Зеленский сказал после встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в четверг в Киеве.

"Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах – это и экономические вопросы, и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца – прекращение огня, прекращение войны", - сказал президент журналистам, выходя из Дома с химерами.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в свою очередь, отметил, что стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

"Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем как вновь "оживить" Минский процесс, чтобы достичь цели – установления мира на востоке, чего очень ожидают люди там", – сказал глава МИД ФРГ на брифинге возле Дома с химерами в четверг в Киеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Роберт Портман обсудили продолжение реформ в Украине.

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