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"Встреча" Зеленского с Патрушевым: в ОПУ выступили с жестким заявлением

14 февраля, 12:20

Офис Зеленского будет судиться с журналистами и обвинил их в манипуляциях

/ Фото: AFP

После того, как СМИ распространили информацию об одновременном нахождении секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и президента Владимира Зеленского в Омане, в Офисе главы украинского государства заявили, что встречи между ними не было, и потребовали от программы "Схемы" опровержения информации в их сюжете.

"Офис президента заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы "Схемы" о встрече президента Украины с чиновником Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности. Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым", – говорится в заявлении ОПУ.

На Банковой расценивают выводы журналистов, что якобы президент встречался с Патрушевым, как откровенную манипуляцию общественным мнением. В ОПУ отмечают, что было бы понятно, если бы такие заявления появились на неизвестных аккаунтах в интернете и это можно было бы объяснить гибридной войной страны-агрессора.

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"Но, когда так же поступают украинские журналисты – это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой. Офис президента ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся в суд с иском, в котором будет требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя телеканала "UA: Первый" на распространение в его эфире информации, не соответствующей действительности и которая является откровенной манипуляцией общественным сознанием", – говорится в заявлении Офиса президента.

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Как сообщали новости "Сегодня", в СМИ вышел сюжет, что российский чиновник прилетел в ночь на 8 января чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который спустя сутки доставил президента Украины в Киев. В итоге журналисты решили, что у Зеленского с Патрушевы могла быть встреча.

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак также прокомментировал расследование СМИ о визите Зеленского в Оман. Его удивило, что журналисты выпустили данный сюжет, не имея при этом никаких конкретных фактов и доказательств такой встречи в Омане.

В свою очередь в Кремле также заявили, что информация программы "Схемы" не соответствует действительности и никакой встречи Зеленского с Патрушевым не было.

Смотрите в сюжете, как Зеленский в начале января ездил в Оман и встречался с местными инвесторами:

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Оман Владимир Зеленский Офис президента Николай Патрушев

Источник: Сегодня

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