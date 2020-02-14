Это все – ложь от начала и до конца: Ермак прокомментировал расследование СМИ о визите Зеленского в Оман

Встреча Владимира Зеленского и Абдулсалама аль-Муршиди / Фото: president.gov.ua

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование о визите президента Владимира Зеленского в Оман.

"Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"? Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего. Это все – ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", – написал Ермак на своей странице в Facebook.

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Он добавил, что власти готовы отвечать на любые вопросы, готовы к общению с журналистами. "Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях".

Также ранее экс-глава Офиса президента Андрей Богдан сделал важное признание о визите Зеленского в Оман.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины летал в Оман в начале января этого года вместе со своей супругой, а жили они в шикарном 5-звездочном отеле. Там он провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди. Зеленский рассказал оманским инвесторам о большой приватизации в Украине.

Однако этот визит вызвал много споров в Украине. Так, например, в МИДе заявляли, что организацией визита главы государства в Оман занимались дипломаты через посольство в этой стране. Позже стало известно, за чей счет Зеленский летал в Оман.

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