Встреча Зеленского с Путиным: Пристайко рассказал о предложении Назарбаева

/ Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал заявление бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, что якобы президент Владимир Зеленский согласен встретиться с российским лидером в Казахстане.

Об этом он рассказал в интервью Украинской службе BBC.

Он отметил, что был на встрече Зеленского с Назарбаевым в Японии и подтвердил, что действительно обсуждался вопрос содействия переговорам по Украине.

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"Президент сказал, что он говорит и Меркель (канцлеру ФРГ – ред.), и Макрону (президенту Франции – ред.), что, "безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места". О том, что давайте вот мы вместо чего-то сделаем эту встречу, такого разговора не было. Предложение Назарбаева помочь в организации встречи имело общий дипломатический характер: "Если нужна помощь, я готов помочь". Ответ Зеленского был: "Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться", – рассказал Пристайко.

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Как сообщали новости "Сегодня", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на затею Назарбаева, сказав, что "встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена". Он подчеркнул, что Москва сейчас концентрируемся на подготовке к "нормандскому" саммиту.

В то же время политолог Вадим Карасев в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, почему Путин и Зеленский не заинтересованы встречаться в Казахстане. Он считает, что президенту Украины не стоит проводить переговоры с Путиным в каком-либо формате, кроме "нормандского".

Напомним, в октябре Зеленский и Назарбаев впервые встретились в Японии. Ожидаемо они обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными, а также не забыли поговорить и о сотрудничестве между Украиной и Казахстаном. Позже Зеленский поделился впечатлениями о встрече с Назарбаевым в Японии. Подробней об этом и многом другом смотрите в в эксклюзивном интервью "Сегодня":

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