Эксперт рассказал, почему Путин и Зеленский не заинтересованы встречаться в Казахстане

Зеленский и Путин / Фото: Сегодня

Реклама

Двусторонняя встреча президентов Украины и России вне рамок "нормандского формата" на сегодняшний день вряд ли возможна, потому что в ней не заинтересованы ни Киев, ни Москва.

Такое мнение высказал сайту "Сегодня" политолог Вадим Карасев, комментируя инициативу экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по проведению таких переговоров.

"Я думаю, заявление Назарбаева – это его личная инициатива. Он уже выступал с подобными предложениями – содействовать организации встречи президентов Украины и России несколько лет назад, еще при Порошенко. Но не получил отклика. Сейчас ситуация такая же. Есть вежливый дипломатический жест Назарбаева. Но в двусторонней встрече в Казахстане не заинтересован ни Владимир Зеленский, ни Владимир Путин", – отметил политолог.

По его словам, Москва намерена и дальше добиваться реализации Минских соглашений в их нынешнем виде, и не видит смысла в каких-либо переговорах до выполнения ключевых пунктов Минска. Что же касается украинского президента, то Зеленскому не стоит проводить переговоры с Путиным в каком-либо формате, кроме "нормандского".

"Во-первых, он не такой опытный переговорщик, как Путин. Во-вторых, если бы такие переговоры гипотетически состоялись, любой их результат был бы раскритикован в Украине. Только переговоры в "нормандском формате" определенным образом могут служить Зеленскому защитой от атак политических оппонентов внутри страны. Как минимум, он может сослаться на то, что решения являются следствием консолидированной позиции наших западных партнеров, приняты под их нажимом или по их просьбе и так далее. Любые же результаты переговоров "один на один" с Путиным будут трактоваться как "зрада".

Напомним, первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил, что готов организовать встречу "тет-а-тет" между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и даже, якобы получил согласие украинского президента на это.

"Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины, потому что решается только между двумя государствами, а не между всеми… Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", – заявил Назарбаев.

На слова Назарбаева уже последовала реакция Кремля.

"Путин никогда не отказывался от встреч, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы. Она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи мы все сейчас концентрируемся на подготовке встречи "нормандского формата" . Для этого должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", – заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама