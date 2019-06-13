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Встреча Зеленского с Трампом: посол Украины в США озвучил подробности

13 июня, 10:11

Украинские дипломаты в Конгрессе обсудили и предоставление Украине помощи на 800 миллионов долларов


Впервые после президентских выборов в Украине в США прибыли украинская делегация, представляющая новую власть. Среди прочего, обсуждался вопрос будущей встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером. Отметим, что ранее Дональд Трамп приглашал президента Украины в США.

На встрече в Конгрессе представители Украины просили помочь освободить моряков, которых незаконно удерживает Россия, а также усилить давление на РФ из-за строительства "Северного потока – 2". Надеются также и на помощь от Вашингтона в размере 800 миллионов долларов в следующем году и на предоставление Украине оборонительного оружия.

Говорили и о предстоящей встрече президентов. Переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоятся в августе, точную дату пока согласовывают.

"После выборов, надеюсь, не затягивая – август. Это зависит от графика президента Украины, очевидно. У него также насыщенная программа, мы будем иметь такую важную их встречу в Вашингтоне. Посольство этим занимается", – сказал посол Украины в США Валерий чалый.

В свою очередь глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко отметила, что это будет хорошей возможностью возобновить процесс освобождения заложников, и обсудить проблему "Северного потока – 2".

Как сообщали новости "Сегодня", эксперт-международник Антон Кучухидзе рассказывал нам, когда Зеленский встретится с Трампом, и о чем будут говорить. Он считает, что это будет полноценный визит, а не переговоры на ходу.

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Тег США, Зеленский, Трамп, Чалый

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Сегодня

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