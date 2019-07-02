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Встреча Зеленского с Трюдо и "хлебное перемирие" в Минске: топ-темы дня

2 июля, 11:43

ЕС определяется с руководителями основных институтов, а Рада продолжает рассматривать проект Избирательного закона


Начался визит Владимира Зеленского в Канаду . Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, встретится с премьером Канады Джастином Трюдо, где подпишут двусторонние документы; встретится с главой МИД Канады Христей Фриланд, членами парламента и представителями деловых кругов. Зеленский проведет встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и обсудит шаги Украины после разведения военных сил в районе Станицы Луганской. 

Проходит пленарное заседание Верховной Рады, в повестке дня которой – лишь второе чтение проекта Избирательного закона.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины соберутся на очередное заседание в Минске, в ходе которого может быть обсуждено так называемое "хлебное перемирие".

Назначения руководителей пяти основных институтов ЕС станут главной темой сразу двух крупных международных встреч: саммита государств и правительств ЕС в Брюсселе и сессии Европарламента нового созыва, открывающейся в Страсбурге. В ходе этих мероприятий планируется переизбрать главу Еврокомиссии, председателя Европейского совета, спикера Европарламента, шефа европейской дипломатии и председателя Европейского центробанка на 2019–2024 годы.

Ранее сообщалось, что саммит Европейского Союза, который начался 1 июля в Брюсселе с целью переизбрать руководство ЕС, был приостановлен из-за разногласий членов европейского содружества .

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Тег Канада, Рада, Европарламент, Еврокомиссия, Евросоюз, Зеленский, саммит, Гройсман, Евросовет

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