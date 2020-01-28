Встречи с послами и помощником Помпео: фото поездки Сенцова в США

Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов посетил Соединенные Штаты Америки, где встречался с чиновниками, дипломатами и другими людьми. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"День многих встреч и мероприятий. Украинское посольство в США, газета "Вашингтон Пост" с пафосным входом и охраной, Госдеп и помощник Помпео, которой имеет жену крымскую татарку, два бывших посла США в России и Украине, интервью с неимоверной Мирославой Гонгадзе и дискуссия в Джорджтаунском университете. Большое количество замечательных людей", – написал он.

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Сенцов отметил, что особенно его поразил один молодой человек, который подошел к нему и признался: "Благодаря тебе я перестал быть "ватой" (сторонником "русского мира")".

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Как сообщали новости "Сегодня", во время визита в Вашингтон Сенцов называл самый эффективный способ, как остановить российскую агрессию. По его словам, у США есть эффективный финансовый рычаг для давления на Россию.

Также на днях Сенцов рассказывал, пойдет ли в политику. Он привел в пример новых людей в украинской политике – президента Владимира Зеленского и лидера "Голоса" Святослава Вакарчука – и объяснил, почему у него не лежит душа к этому.

Смотрите выступление Сенцова на Всемирном экономическом форуме в Давосе:

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