"Я вижу пример Зеленского": Сенцов рассказал, пойдет ли в политику

В политической карьере Сенцов сейчас не видит смысла и объяснил, почему

Олег Сенцов / Фото: Facebook

Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов, который недавно стал хедлайнером "Украинского дома" в Давосе, заявил, что не собирается идти в политику.

Об этом он рассказал в интервью ZN.ua.

Он отметил, что не пытается попасть в политику и привел в пример новых украинских политиков, в том числе президента Владимира Зеленского

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"Я вижу пример Зеленского, который прыгнул на эту сковородку и которому очень тяжело. Я вижу пример Вакарчука, искренне пытающегося вникнуть во все это и разобраться. Но политика — грязное болото. И чтобы в него прыгнуть, нужно иметь очень сильную мотивацию", – сказал Сенцов.

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Режиссер подчеркнул, что у него всего одно образование – экономическое, а сферу кино сам освоил. По его словам, он намерен заниматься тем, что нравится.

"У меня нет планок. Я над собой ничего не ставлю. Просто есть вещи, которые мне интересны, и я их делаю. Есть вещи, которые мне неинтересны, и поэтому я ими не занимаюсь. Я не иду в политику потому, что мне это сейчас не интересно. Я не вижу сейчас в этом смысла для себя. Я занимаюсь общественной работой. Вообще я сегодня максимально свободный человек. Даже к ГО (гражданской организации – ред.) не захотел себя на данном этапе привязывать. Как будет дальше — я не знаю", – добавил бывший узник Кремля.

Как сообщали новости "Сегодня", после своего освобождения из плена Сенцов рассказал, что думает о Зеленском и его окружении. Режиссер выразил уверенность, что президент искренен в своих заявлениях и действиях.

Смотрите выступление Сенцова на форуме в Давосе:

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