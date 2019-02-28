Вступил в силу закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украину

Россия и Запад сначала нервно отреагировали на решение Киева, но потом в ОБСЕ все же отказались от россиян в наблюдательной миссии

Фото: Сегодня

Вступил в силу закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/797/473/5c779747352f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/797/473/5c779747352f2.jpg 2019-02-28T10:10:00+02:00 Политика Россия и Запад сначала нервно отреагировали на решение Киева, но потом в ОБСЕ все же отказались от россиян в наблюдательной миссии

Принятый Верховной Радой закон №9524 не запрете российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине с сегодняшнего дня вступил в силу.

Отметим, что вчера данный закон был опубликован в "Голосе Украины". Процедуре в силу документ вступает на следующий день после опубликования.

Документ вносит изменения в законы "О выборах президента", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах".

Закон предусматривает запретить наблюдение за украинскими выборами лицам, являющимся гражданами государства-агрессора (в Украине ранее законодательно признали Россию страной-агрессором).

Также запрещается наблюдать за выборами в Украине лицам, которых предложила Россия в качестве наблюдателей отправить на украинские выборы.

В США также согласны с тем, что опасно пускать российских наблюдателей в Украину. Слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в сюжете "Сегодня".

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел РФ сначала заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В ведомстве аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей. Однако спустя несколько дней Россия изменила решение по наблюдению за выборами в Украине.

В то же время в ОБСЕ приняли окончательное решение по наблюдателям из РФ на выборах в Украине. Как заявлял пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер, организация не будет привлекать представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине, так как украинская сторона отказывается их аккредитовать.

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