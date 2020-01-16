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Вступил в силу закон об уголовной ответственности депутатов за "кнопкодавство"

16 января, 09:26

Закон вводит уголовную ответственность за умышленное неличное голосование

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В четверг, 16 января, в Украине вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" № 404.

Документ был принят парламентом 19 декабря 2019 года, президент Владимир Зеленский подписал закон 13 января.

"Целью документа является обеспечение надлежащего выполнения народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования", – говорится в сообщении Офиса президента.

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Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (51-85 тыс. грн).

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Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил итоги работы парламента IХ созыва и заявил, что выступает за жесткое наказание для "кнопкодавов".

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Источник: Сегодня

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