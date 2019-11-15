Вступление в НАТО: американский эксперт рассказал об альтернативе для Украины

С практической точки зрения, у России уже есть право вето в вопросе расширения НАТО, отметил Томас Грэм

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Вместо членства в НАТО США могли бы предложить Украине другие варианты повышения ее обороноспособности. Такое мнение высказал эксперт "Совета по международным отношениям", директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.

В качестве примеров успешной реализации такого варианта эксперт привел примеры Швеции и Финляндии.

"Эти страны не входят в НАТО. Их пример показывает, что проблемы безопасности могут быть решены без расширения НАТО", – заявил Грэм.

"Украина обладает одним из крупнейших военно-промышленных комплексов и является одним из крупнейших экспортеров оружия в мире. Этот сектор необходимо модернизировать; возможно, изменить ассортимент его продукции. Это хорошая база для укрепления обороноспособности Украины", - подчеркнул Грэм.

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По словам эксперта "Совета по международным отношениям", США также могли бы помочь Украине модернизировать армию, преодолеть коррупцию и др.

"Это именно то, что сумела сделать Швеция в начале Холодной войны, укрепив свой оборонный потенциал, оставаясь вне Североатлантического альянса. Так что, вместо расширения НАТО мы можем предложить Украине повышение ее собственной обороноспособности", – указывает Грэм.

Эксперт отметил, что, по его мнению, "с практической точки зрения", у России уже есть право вето в вопросе расширения НАТО.

"Она им воспользовалась в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014 году. Речь идет о применении силы", – напомнил он.

По мнению Грэма, Запад продемонстрировал неспособность противостоять применению Россией силы против стран, желающих вступить в НАТО.

"События 2008 и 2014 годов показали, что США и другие страны Запада не готовы были защищать эти страны, если это могло повлечь реальный конфликт с Россией. Мы делали заявления, выступали против, мы ввели санкции, но мы не готовы были применить силу в ответ на применение силы со стороны России", - отметил эксперт.

Напомним, в конце октября постоянно действующий руководящий орган НАТО, Североатлантический совет, под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетил Украину. Главной целью визита было обсуждение интеграции Украины в альянс.

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