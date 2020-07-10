ВСУ рассматривают несколько сценариев возможной российской агрессии – Наев

Наев указал, что в настоящее время нет непосредственной угрозы вторжения войск РФ на территорию Украины

ВСУ рассматривается несколько сценариев возможной агрессии России по всему периметру границы с РФ, а также с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

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Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

По его словам, военные рассматривают даже действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно, а также постоянно готовятся к адекватным действиям в ответ на вероятную агрессию.

"Наша задача – сдержать агрессора, а в случае перехода его к открытой агрессии отбить наступление и не дать ступить вражескому сапогу на украинскую землю. Мы все делаем для того, чтобы наши действия были эффективны и качественно подготовлены. В настоящее время непосредственной угрозы агрессии с временно оккупированной территории АР Крым по отношению к Херсонской области Украины нет", – подчеркнул Наев.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что украинские военные готовятся к возможному вторжению России с территории оккупированного Крыма. Главной целью оккупантов при таком развитии сценария будет возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

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В свою очередь, Наев указал, что в настоящее время нет непосредственной угрозы вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины, в том числе, на Таврическом направлении.

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