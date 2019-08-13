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Разумков снова собирает подготовительную депутатскую группу новой Рады

Сегодня, 16:50

Депутаты нового состава парламента продолжают подготовку к началу работы IX созыва Верховной Рады

Фото Twitter Верховной Рады

Фото Twitter Верховной Рады

На 14 августа назначено второе заседание подготовительной депутатской группы Верховной Рады IX созыва. Об этом сообщается в Twitter украинского парламента.

"14 августа в 11:00 начнется второе заседание подготовительной депутатской группы", – говорится в сообщении.

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В Верховной Раде уточнили, что в состав группы ходят представители "Слуги народа" – 17, "Оппозиционной платформы – За жизнь" – 3, "Батькивщины" – 2, "Европейской солидарности" – 2, "Голоса" – 1.

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По информации аппарата Верховной Рады, после заседания запланированы брифинги участников группы.

Напомним, впервые подготовительная группа собралась 9 августа, ее председателем стал Дмитрий Разумков. На первом заседании новоизбранные депутаты, в частности, создали две подгруппы подготовительной группы. Также парламентарии предварительно определили количество депутатов в комитетах.

К слову, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первых народных депутатов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах Верховной Рады IX созыва.

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Верховная Рада депутаты подготовительная группа Разумков

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