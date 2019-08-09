Меньше комитетов, и сокращение депутатов: о чем договорились в Раде

Новоизбранные депутаты впервые собрались в парламенте после выборов и занялись комитетами

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

На подготовительном заседании Верховной Рады новоизбранные депутаты создали две подгруппы Подготовительной группы. Также парламентарии предварительно определили количество депутатов в комитетах.

По словам председателя Подготовительной группы, лидера "Слуги народа" Дмитрия Разумкова, одна подгруппа будет заниматься организационными вопросами, а вторая – подготовкой первого пленарного заседания и вопросами распределения функций будущих парламентских комитетов. Он считает, что таким образом работа станет более эффективной, а решения будут приниматься на общих сборах.

Кроме того, Подготовительная группа приняла предварительное решение, что в каждом парламентском комитете не может быть меньше семи и больше 31 члена (ранее до 35).

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"Я предлагаю проголосовать за это. 7 – 31 (человек – ред.)", – сказал Разумков и получил поддержку.

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Также он предложил уменьшить количество парламентских комитетов с 27 до 22. Разумков добавил, что передаст членам подготовительной группы свои предложения по формированию комитетов, в том числе относительно предметов их ведения, и ожидает ответа от коллег до понедельника.

"Следующее заседание Подготовительной депутатской группы состоится в 11:00 в среду 14 августа", – сказал председатель "Слуги народа".

Как сообщали новости "Сегодня", Подготовительная депутатская группа утвердила дату первого заседания новой Верховной Рады, поддержав предложение Разумкова.

А тем временем политические силы пока заняты формированием коалиции (если "Слуга народа" сочтет необходимым вступать с кем-то в союз), распределением комитетов в парламенте, назначением премьер-министра Украины и правительства, сменой генпрокурора и некоторых других представителей власти. Но новому парламенту нужен глава и его заместители, которые смогут в случае необходимости вести пленарные заседания. Новости "Сегодня" называли кандидатов в спикеры и вице-спикеры.

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