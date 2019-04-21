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Второй тур выборов: ЦИК обнародовала первые данные о явке избирателей

Сегодня, 11:31

В Центризбирком поступили сведения с 34 избирательных округов из 199 по всей стране

Фото: AFP

Явка во втором туре выборов президента Украины после первых трех часов голосования, по состоянию на 11:30, составила 14,11% избирателей. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия.

Отмечается, что это данные 34 избирательных округов из 199 по всей стране.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Второй тур голосования сегодня начался практически везде: не открылся лишь один участок – в Лебединском Донецкой области.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

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Тег выборы, ЦИК, избиратели, голосование, явка

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