"Второй волны пока нет": Зеленский сделал заявление о коронавирусе

Президент Владимир Зеленский во время визита на Волынь рассказал, что в Украине сейчас нет второй волны коронавируса. Об этом он сказал журналистам.

"У нас действительно второй волны пока нет, если откровенно говорить. Я думаю, что это люди чувствуют. Но всем нужно быть осторожными. Из-за неосторожности действительно увеличивается количество заболевших", – заявил он.

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На вопрос журналиста, начнется ли с 1 сентября учебный процесс в школах, Зеленский ответил, что сейчас об этом сложно говорить, потому что даже расчеты властей по прогнозированию эпидемии не могут быть стопроцентно верными. В то же время и к дистанционному обучению Украина не готова.

"В принципе, технически, я считаю, мы еще не готовы, потому что нужно чтобы и 3G, и 4G (интернет) было по всей стране … Верим, что не будет волны (новой волны COVID-19) и дети смогут нормально учиться и общаться", – сказал Зеленский, напомнив, что во время карантина действовала школа-онлайн.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский заявлял, что ситуация с COVID-19 стабилизируется. По его словам, намного меньше стало больных врачей, в отличие от начала эпидемии.

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