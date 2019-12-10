Введение избирательного ценза в Украине: эксперты объяснили, с чем будут проблемы

/ Фото: AFP

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Предложение бывшего главы Госслужбы Украины по труду Романа Чернеги оставить право голоса на выборах только тем гражданам, которые платят налоги, вряд ли будет реализовано. Об этом идет речь авторской статье на сайте "Сегодня".

Эксперты скептически настроены по поводу предложенной инициативы. Они считают, что такое нововведение могло бы спровоцировать новые конфликты, фальсификацию и массовую неявку на выборы.

"Учитывая и так низкий уровень явки граждан Украины на выборы (для примера, на последних президентских выборах проголосовало около 18,5 млн человек, что составляет меньше 40% от населения страны), а также показатели статистики, что на каждые новые выборы приходит все меньше людей, можем с уверенностью утверждать, что внедрение дополнительного ограничения на волеизъявление граждан существенно снизит посещаемость выборов в Украине", — комментирует Диана Солодий, руководитель HR направления группы компаний Kvadra Invest.

Она добавила, что такие изменения можно внедрять только тогда, когда в Украине будет высокий уровень политической сознательности населения.

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко добавляет, что если такая инициатива будет реализована на практике, появятся дополнительные риски.

"Установление избирательных цензов приведет к негативному отношению со стороны стран Запада, существенно снизит как поддержку с их стороны в евроинтеграционных стремлениях, так и в войне с Россией, – объясняет политолог.

Самое главное. Установка любого нового избирательного ограничения, каким бы справедливым оно не казалось, приведет к параду других цензов, которые будут выглядеть якобы справедливыми: верхняя планка по возрасту (чтобы исключить людей с деменцией), интеллектуальной способностью (отбросим тех, кто не имеет критического мышления), службой в армии (кто не защищал Родину, логически не имеет права ею управлять). Появление таких цензов приведет и к другим, которые также могут найти обоснование: по доходам, по месту жительства, по политическим (геополитическими) взглядам", — говорит эксперт.

В то же время Дмитрий Синченко из общественной организации "Ассоциация политических наук" высказался за то, чтобы ввести определенные цензы на выборах.

"Проблема избирательного ценза для Украины является чрезвычайно актуальной. Я, например, сторонник замены возрастного избирательного ценза на ценз зрелости, интеллектуальный ценз. Его суть заключается в том, чтобы предоставлять гражданам избирательные права по результатам тестов на знание Конституции, языка, истории, основам экономики и наличию критического мышления. Это могло бы решить проблему безответственности избирателей и в целом украинского общества", — подытожил Синченко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Комитет избирателей Украины сравнил показатели работы действующей и предыдущей власти.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Голосовать только тем, кто платит налоги: можно ли воплотить эту идею в Украине".

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