Используйте свое право голоса: украинская диаспора призвала прийти на выборы

Диаспора призвала украинцев к реализации права выбора президента

Фото: МИД Украины/Facebook.

Используйте свое право голоса: украинская диаспора призвала прийти на выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dfc/145/5c9dfc145ce5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dfc/145/5c9dfc145ce5a.jpg 2019-03-30T12:58:00+02:00 Новости Диаспора призвала украинцев к реализации права выбора президента

Представители диаспоры из Всемирного конгресса украинцев призвал всех граждан нашей страны принять участие в выборах президента Украины и прийти на избирательные участки 31 марта.

Соответствующее обращение было опубликовано на официальном сайте организации мировой украинской диаспоры.

"Мы остаемся преданными поддержке воли украинского народа. ВКУ призывает граждан Украины осуществить свое демократическое право и проголосовать на президентских выборах", – заявил президент Конгресса Павел Грод.

Также в обращении к украинцам представители диаспоры напомнили о том, что "президентские выборы проводятся в чрезвычайных условиях, поскольку люди защищают свою свободу и территориальную целостность от военной агрессии России, строя суверенное, экономически жизнеспособное и демократическое государство".

"Несмотря на вызовы, настойчивость и стойкость украинского народа на протяжении десятилетий продолжает сохранять неотъемлемое право каждого украинца на участие в демократическом процессе", – отметили в ВКУ.

В Конгрессе подчеркнули также, что продолжают работу с международным сообществом, "чтобы помочь обеспечить достойное место Украины среди свободных народов".

"Сотни добровольных наблюдателей СКУ будут вести наблюдение за этими выборами в Украине и во всем мире", – резюмировали в диаспоре.

Сайт "Сегодня" будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.

Журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.

Смотрите также на телеканале "Украина" спецвыпуски "Сегодня" в день выборов, 31 марта 2019 года.

Отметим, ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город.

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Используйте свое право голоса: украинская диаспора призвала прийти на выборы". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.