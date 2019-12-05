Зеленский дал важное обещание военным

/ Фото: president.gov.ua

Реклама

Президент Владимир Зеленский пообещал, что даже после окончания войны, Вооруженные силы Украины останутся в приоритете и армию будут продолжать развивать. Об этом он сказал во время торжественного собрания по случаю 28-й годовщины создания ВСУ.

Он заявил, что оккупированные территории и украинские пленники обязательно будут возвращены.

"Весь ми видит, что мы, действительно, стремимся к миру. Мы не хотим каждый день терять лучших украинцев. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. И сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем. Но сильная армия делает позицию любого государства более уверенной и сильной. К сожалению, мы имеет горький опыт и знаем, что может быть, когда страна не готова защищать свои государственные интересы. Поэтому, после достижения долгожданного мира, армия не перестанет быть нашим приоритетом, потому что это залог нашего дальнейшего развития, независимости и права на самостоятельный выбор нашего собственного пути", – сказал Зеленский.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", глава государства заявлял, что сегодня украинцы доверяют армии больше, чем какому-либо другому органу или институции в стране. Зеленский также рассказывал о внедрении стандартов НАТО в ВСУ.

Ранее министр обороны Андрей Загорднюк называл три главных приоритета для армии. По его словам, приоритетами для украинской армии должны стать уважительное отношение к военнослужащим и их достойное обеспечение, переход на стандарты НАТО и преодоление коррупции в оборонной сфере.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама