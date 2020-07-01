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"Вы видели табличку COVID free zone?": Стефанчук резко отчитал депутатов (видео)

1 июля, 11:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нардепов попросили одеть маски, чтобы не подвергать опасности своих коллег

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время сегодняшнего пленарного заседания сделал замечание депутатам, которые находятся в сессионном зале без маски.

"Я хотел бы обратиться к каждому из депутатов в зале, на лице которого отсутствует маска. Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста: когда вы заходили в зал, вы видели табличку "COVID free zone"? Мне кажется – нет. Поэтому я еще раз прошу, очередной раз обращаемся от имени президии для того, чтобы вы привели себя в порядок – одели маски – и не подвергали ни себя, ни остальных на какие-либо угрозы, которые могут быть в этом зале. И только так мы можем работать эффективно", – сказал Стефанчук.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказывал, как полиция не смогла наказать депутатов в Раде за несоблюдение карантинных требований. Он даже привел в пример ситуацию с президентом Зеленским, на которого составили протокол.

Напомним, 19 июня Хмельницкий городской районный суд рассмотрел протокол о нарушении карантина Судья обратился в Верховный суд с просьбой растолковать, может ли быть привлечен к административной ответственности президент Украины, поскольку, согласно Конституции, глава государства имеет неприкосновенность. Ему грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен. Производство временно приостановлено. А вот Ермака, Ляшко и других чиновников оштрафовали "за кофе" с Зеленским. Отметим, что штраф наложили и на владельца кафе.

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Верховная Рада депутаты маска Руслан Стефанчук

Источник: Сегодня

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