Ермака и Ляшко оштрафовали "за кофе" с Зеленским: сколько заплатят

Для чиновников это будет самый дорогой кофе в их жизни

Хмельницкий городской районный суд пока не смог сегодня оштрафовать Зеленского, но привлек к административной ответственности спутников президента Украины, с которыми он посетил кафе в Хмельницком в нарушение карантина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Суд рассматривал составленные полицией админпротоколы за нарушение карантина в отношении руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета, Хмельницкого городского головы Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрей Мельниченко (владельца кафе).

"Суд установил, что 3 июня около 17:30 лица, которые были привлечены к ответственности, находились в общественном сооружении, одном из кафе на улице Проскуривская в Хмельницком без средств индивидуальной защиты, в частности защитных масок. Таким образом, они нарушили правила карантина, установленные постановлением КМУ от 11.03.2020 года №211 (с изменениями и дополнениями постановлением КМУ №392 от 20 мая), чем совершили административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено ст. 44-3 КУоАП", – говорится в сообщении суда.

В суд ни один из чиновников не явился и каждого из них признали виновным. В наказание на них наложен штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 тысяч гривен.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 июня Владимир Зеленский в Хмельницком нарвался на штраф за посещение кафе во время карантина. На тот момент еще не разрешалось заведениям общественного питания принимать посетителей в помещении, а только на летних площадках. Кроме того, в кафе разрешается за одним столом не более четырех человек, а с Зеленским их было больше. Впрочем, президент не спорил с этим и согласился заплатить, если ему выпишут штраф.

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Также протокол составлен и на владельца кафе, который, вопреки карантинным ограничениям, возобновил работу, а затем обслуживал посетителей (на тот момент кафе имело право принимать посетителей только на летней площадке, а не в помещении).

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