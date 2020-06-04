Зеленскому отчитались о ремонте дорог в Хмельницкой области: появились детали

По словам чиновников, сейчас все работы в регионе идут по плану

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Хмельницкую область ознакомился с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка.

Как сообщили на сайте главы государства, эту трассу ремонтируют в рамках программы "Большая стройка". В общем протяженность автодороги в области составляет 140,7 км. В этом году тут планируют обновить 56 км за средства госбюджета и еще 41 км – в рамках проекта с Международным банком реконструкции и развития.

"Дорога М12 – это часть международного коридора Gо Highway, который идет в Одессу. Но если говорить о Хмельницкой области, то в этом году мы сделаем все необходимые 100 км. В частности, делаем окружную", – доложил Зеленскому председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

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Кроме того, по словам главы "Укравтодора", в этом году планирует полностью завершить ремонт дороги от Хмельницкого в Каменец-Подольский. Его ведут четыре подрядчика на восьми участках.

Также Зеленскому рассказали, что в 2020 году в Хмельницкой области было запланировано обновить 208,8 км дорог государственного значения и 137 км – местного значения. На это предусмотрено 6,1 миллиарда гривен. Но президент попросил сделать дополнительные участки, поэтому протяженность отремонтированных дорог государственного значения должна достичь 230 км.

Во время встречи президент отметил, что на местном уровне должны быть прежде всего восстановлены и построены дороги, ведущие в больницы, опорные школы и детские сады.

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"Вчера мы были в селе, где строится садик. Запланирована дорога к нему? Мы приехали к людям, мы им пообещали. Зачем строить им садик, если туда нет дороги?" - спросил он.

Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрий Габинет ответил президенту, что в этом году уже запланирован ремонт дорог в ряд социальных объектов, а в 2021-м будет проект и к упомянутому садику.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский в Хмельницкой области проинспектировал работу лаборатории и пообщался с медиками.

Кроме того, президент встретился с представителями бизнеса Хмельницкой области и успел прогуляться по центру и заглянуть в кафе.

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