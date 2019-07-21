Выборы-2019 стали самыми дорогими в истории Украины

На подготовку и проведение выборов было выделено около двух миллиардов гривень

Избирательная кампания-2019 стала самой дорогой по расходам за всю историю волеизъявления в современной Украине.

Центральная избирательная комиссия утвердила на подготовку и проведение внеочередных выборов почти 2 млрд. гривень. Это немногим меньше, чем недавние президентские.

Самой большой статьей расходов стало изготовление бюллетеней, на это потрачено более 281 млн гривен. 500 тыс. гривень пошло на изготовление и доставку одноразовых пломб для избирательных урн. Еще 362 тысячи – на пакеты со специальной системой защиты для транспортировки протоколов. Ну и в пять раз по сравнению с прошлым годом увеличили расходы на Государственный реестр избирателей.

Напомним, сайт "Сегодня" активно следит за тем, как Украина голосует на парламентских выборах и оперативно информирует читателей о всех нарушениях и инцидентах на выборах, публикует заявления государственных деятелей, политиков и правоохранителей, выкладывает фото и видео с избирательных участков.

По состоянию на 20.00, момент закрытия избирательных участков, в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий.

Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции в Киеве результаты проекта "Национальный экзит-пол 2019", проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

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