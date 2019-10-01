Украина подписала "формулу Штайнмайера": все подробности

В документе идет речь о выборах на оккупированном Донбассе, его особом статусе

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Украинские власти одобрили текст так называемой "формулы Штайнмайера", которая предполагает мирное урегулирование на Донбассе.

1 октября

20:28 Слова президента Украины Владимира Зеленского об одобрении "формулы Штайнмайера", разработанной на Минских переговорах для мирного урегулирования на востоке Украины, которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса, стали предметом обсуждения в социальных сетях.

Так, депутат Верховной Рады восьмого созыва Борислав Береза в своем Facebook напомнил о том, что Украина – это парламентско-президентская республика, и потому определять ситуацию будут решения Рады, а подпись Кучмы или слова Зеленского.

В свою очередь, журналист Николай Билесков заверил, что "сама по себе формула Штайнмайера не несет никакой угрозы для Украины, а весь вопрос – в контексте для реализации этой формулы".

В свою очередь, журналистка Татьяна Даниленко отметила, что на прошлом заседании ТКГ представитель Украины Леонид Кучма отказался подписывать "формулу Штайнмайера".

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20:24 В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Золотом и Петровском

19:58 Что включает "формула Штайнмайера": Зеленский объяснил. По его словам, разработанная на Минских переговорах "формула Штайнмайера" для мирного урегулирования на востоке Украины действительно предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса, но для этого должны быть выполнены определенные условия.

19:52 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на Донбассе не будут проводиться, пока там находятся военные.

19:34 Зеленский рассказал, что в Минске говорили о следующем этапе освобождения украинских пленных

19: 30 Зеленский заявил, что последние преграды к проведению саммита "нормандской четверки" устранены.По его словам, в ближайшее время будет известна дата.

19:07 Украина одобрила текст "Формулы Штайнмайера". Об этом на брифинге 1 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, подтвердив то, что власти ответили на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

18:40 Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг относительно хода Минских переговоров.

Информация о брифинге появилась на фоне сообщений росСМИ о якобы подписании украинской делегацией "формулы Штайнмайера" на заседании Трехсторонней Контактной группы в Минске.

17:08 Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила об опасности подписания этого документа украинской стороной. Об этом она сказала на брифинге в Верховной Раде. Политик предостерегла власть не верить Кремлю и ни в коем случае нельзя соглашаться на вариант Москвы по Донбассу

11:58 У Путина объяснили последствия неподписания Киевом "формулы Штайнмайера".

Ранее бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный опубликовал текст документа, т. н. "формулы Штайнмайера", по урегулированию ситуации на Донбассе, который разработан в Минске для "Нормандской четверки". В документе идет речь о выборах на оккупированном Донбассе, его особом статусе, но ни слова о компоненте безопасности: выводе российских войск и взятии под международный или контроль Киева этих территорий. Сам Безсмертный заявил, что ни в коем случае нельзя соглашаться Киеву на эту "формулу Штайнмайера".

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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