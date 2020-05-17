Выборы на карантине: в МВД назвали два выхода из ситуации

Переносить выборы было бы неконституционно, говорит Антон Геращенко

Несмотря на то, что из-за угрозы пандемии коронавируса в Украине отменены массовые мероприятия, переносить местные выборы, назначенные на осень, нельзя.

Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью сайту "Сегодня" для проекта SmartTalk.

"Вернемся к вопросу, кто командует карантином? Минздрав. Они анализируют всемирный опыт, статистику заболеваемости. Если одновременно будет болеть 10-15 тыс. человек на всю Украину, я не вижу проблемы. Мы можем обеспечить, чтобы на выборы граждане приходили в масках, выдавались одноразовые перчатки", – заявил чиновник

По его мнению, время подготовиться есть.

"Переносить местные выборы нельзя – это неконституционно и неправильно. И нельзя в данном случае прикрываться карантином. В Польше, к примеру, внесли изменения в законодательство, и ввели электронную систему голосования, чтобы люди через компьютер получали уникальный код. Поскольку система "Дія" позволяет точно идентифицировать человека, то следующим этапом может быть, в том числе, электронное голосование. Пожалуйста, давайте использовать электронные технологии. В Эстонии уже лет 10 эта система есть", – напомнил Геращенко.

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На уточнение журналистов, работает ли МВД в этом направлении, заминистра заметил:

"Это вопрос к Министерству цифровой трансформации".

Напомним, ранее Геращенко объяснил главную задачу видеофиксации ПДД .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с Антоном Геращенко: "Полицейские с электрошокерами должны будут получать разряд тока" .

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