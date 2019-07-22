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Выборы на станции Вернадского: как проголосовали украинские полярники

22 июля, 01:40

Во время выборов на станции академика Вернадского один бюллетень было признано недействительным

Выборы в Антарктиде. Фото: uac.gov.ua
Выборы в Антарктиде. Фото: uac.gov.ua.

Гражданская сеть ОПОРА представила результаты голосования украинских полярников на станции Академик Вернадский, что в Антарктиде.

Об этом сеть сообщила на соответствующей странице в Facebook.

"В целом проголосовало 12 избирателей. Из них двое — за " Европейскую солидарность", четверо — за "Слугу народа", пятеро — за "Голос". Один бюллетень признано недействительным", – говорится в сообщении.

Участок на станции Вернадского имеет номер № 801052. 

Полярники голосовали только по общенациональными спискам партий; спецучасток в Антарктиде не прикреплен ни к одному из мажоритарных округов.

Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 000 км от Киева, является самым отдаленным избирательным участком Украины, поэтому избирательная процедура здесь имеет свои особенности. В частности, полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные сканкопии, которые накануне направляет ЦИК. В день выборов в одном из помещений станции устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Поэтому в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов, а сканкопию протокола результатов голосования сразу через интернет отправляют в Киев. Ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию, созданную из числа участников экспедиции.

Полярники голосовали в помещении станционного бара "Фарадей".

Напомним, что участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность реализовать свое избирательное право на антарктической станции "Академик Вернадский", начиная с 1998 года. Они могут принять участие в избрании Президента и парламента, однако не голосуют за кандидатов в одномандатных округах и не принимают участия в местных выборах.

Напомним, что ранее ЦИК озвучила явку на выборах по всем 199 округам

Добавим, что 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

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Тег выборы, Антарктида, полярники, досрочные выборы, Вернадский, выборы в парламент , выборы 2019

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