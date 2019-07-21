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В Антарктиде закончилось голосование на выборах в Верховную Раду

21 июля, 16:32

В голосовании приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции

Выборы в Антарктиде. Фото: uac.gov.ua
Выборы в Антарктиде. Фото: uac.gov.ua.

На избирательном спецучастке на станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

В голосовании приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции. Голосование началось в 8.00 по местному времени и продолжалось 30 минут.

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Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 000 км от Киева, является самым отдаленным избирательным участком Украины, поэтому избирательная процедура здесь имеет свои особенности. В частности, полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные сканкопии, которые накануне направляет ЦИК. В день выборов в одном из помещений станции устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Поэтому в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов, а сканкопию протокола результатов голосования сразу через интернет отправляют в Киев. Ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию, созданную из числа участников экспедиции.

Полярники голосовали в помещении станционного бара "Фарадей".

Напомним, что участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность реализовать свое избирательное право на антарктической станции "Академик Вернадский", начиная с 1998 года. Они могут принять участие в избрании Президента и парламента, однако не голосуют за кандидатов в одномандатных округах и не принимают участия в местных выборах.

О том , как в Украине сегодня, 21 июля, проходят выборы в Раду, читайте в материалах  "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.


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Тег выборы, Верховная Рада, Антарктида

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Сегодня

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