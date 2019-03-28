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Выборы президента-2019: в Украину прибыли высокопоставленные международные наблюдатели

Сегодня, 10:27

Среди прибывших – политические лидеры, дипломаты бывшие должностные лица из девяти стран мира

Фото: МИД Украины/Facebook
Фото: МИД Украины/Facebook.
Выборы президента-2019: в Украину прибыли высокопоставленные международные наблюдатели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c85/534/5c9c855341743.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c85/534/5c9c855341743.jpg Политика Среди прибывших – политические лидеры, дипломаты бывшие должностные лица из девяти стран мира

После завершения Центризбиркомом регистрации наблюдателей на выборы президента, в Украину уже приехала делегация с высокопоставленными представителями от Национального демократического института "НДИ" из девяти стран мира, сообщили в организации.

Отмечается, всего в составе делегации 32 человека, среди которых и бывший посол США, и шведский экс-министр. В состав делегации входят политические лидеры, дипломаты, бывшие избранные должностные лица и государственные служащие, эксперты по избирательным вопросам.

Среди них: бывший посол США в Украине, исполнительный вице-президент Института мира США Уильям Тейлор, глава Центра внешней политики и бывший директор Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ Дэйм Одри Гловер, бывший министр Швеции по делам Европейского Союза Биргитта Олссон, директор программы региона Евразии Национального демократического института Лора Джуетт, директор Национального демократического института в Украине Мере О Хейген.

"Эти президентские выборы проходят в чрезвычайно важное для Украины время. Мы видим, что украинские граждане остаются преданными демократическому и европейскому будущему. Мирный и хорошо организованный избирательный процесс, способствующий укреплению доверия общественности, приблизит страну к этим стремлениям. Таким образом, важно, чтобы каждый из нас – международное сообщество и украинцы – мог способствовать целостности избирательного процесса", – отметил Тейлор.

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Члены делегации встретятся с представителями политических партий и избирательных штабов, государственными служащими, представителями гражданского общества.

НДИ является некоммерческой, неправительственной организацией, которая работает для усиления демократических институтов во всем мире путем привлечения гражданского общества, способствуя открытости и подотчетности власти. НДИ организовывал международные миссии по наблюдению или оценки в более 65 странах на более чем 135 выборах.

Напомним, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко встретился с наблюдателями от ОБСЕ. Среди прочего были подняты вопросы правовой базы относительно правонарушений прав избирателей, а также расследование и привлечение к ответственности лиц, которые причастны к этим нарушениям.

А тем временем эксперты предупредили избирателей продаже голосов. Подробней сморите в сюжете "Сегодня".

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Тег выборы, делегация, наблюдатели

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