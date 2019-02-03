Выборы президента Украины: сколько украинцев намерены проголосовать

Социологи возмущены волной фейковых исследований

Выборы президента Украины: сколько украинцев намерены проголосовать 2019-02-03T23:33:08+02:00 Политика Социологи возмущены волной фейковых исследований

74% украинцев намерены голосовать 31 марта. Об этом свидетельствуют данные одного из социологических опросов. Но – верить или не верить? Вот в чем дело. За месяц этой гонки было много "вкусных" цифр. Например, активисты провели опрос и оказалось, что кандидат "Х" популярнее кандидата "У". Даже социологи возмущены волной фейковых исследований. И просят избирателей обращать внимание на то, кто и как их проводил. Говорят, компании без репутации используют социологию как метод манипуляций.

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"Они, как правило, ориентированы на то, чтобы повлиять на сознание людей, на общественное мнение. Показать или другой порядок кандидатов, или поддержку какого-то кандидата на более высоком уровне, чем это есть на самом деле. Проблема не в том, на сколько влияют эти результаты, сколько то, как они представлены в СМИ. Я сталкивалась со сфабрикованными данным, когда исследования не проводилось. Сели, посмотрели данные – они открыты – и написали, что им хотелось. Просто мы опросили четыре тысячи и поэтому – это большой мощный результат, посмотрите на наши данные. Я понимаю, что не стоит это смотреть", – говорит Ольга Балакирева, член правления социологической ассоциации Украины.

Между тем, за первый месяц президентской кампании уже составлено 73 административных протокола и открыто 9 уголовных производств. Нападение на кандидатов и наблюдателей, подкуп избирателей, агитация и реклама не за счет избирательных фондов – вот перечень нарушений. Министр внутренних дел призвал украинцев не "продавать" свои голоса и не закрывать глаза на нарушения. Видите их – сообщайте в специальный координационный штаб при МВД. Там проведут проверку, и, если факт подтвердится, – силовики и ЦИК отреагируют срочно, обещает Арсен Аваков.

Напомним, впереди еще два месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Читайте подробней хронологию предвыборной гонки и кто уже зарегистрирован на выборы.

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