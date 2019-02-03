Выборы президента Украины: сколько украинцев намерены проголосовать
Социологи возмущены волной фейковых исследований
74% украинцев намерены голосовать 31 марта. Об этом свидетельствуют данные одного из социологических опросов. Но – верить или не верить? Вот в чем дело. За месяц этой гонки было много "вкусных" цифр. Например, активисты провели опрос и оказалось, что кандидат "Х" популярнее кандидата "У". Даже социологи возмущены волной фейковых исследований. И просят избирателей обращать внимание на то, кто и как их проводил. Говорят, компании без репутации используют социологию как метод манипуляций.
"Они, как правило, ориентированы на то, чтобы повлиять на сознание людей, на общественное мнение. Показать или другой порядок кандидатов, или поддержку какого-то кандидата на более высоком уровне, чем это есть на самом деле. Проблема не в том, на сколько влияют эти результаты, сколько то, как они представлены в СМИ. Я сталкивалась со сфабрикованными данным, когда исследования не проводилось. Сели, посмотрели данные – они открыты – и написали, что им хотелось. Просто мы опросили четыре тысячи и поэтому – это большой мощный результат, посмотрите на наши данные. Я понимаю, что не стоит это смотреть", – говорит Ольга Балакирева, член правления социологической ассоциации Украины.
Между тем, за первый месяц президентской кампании уже составлено 73 административных протокола и открыто 9 уголовных производств. Нападение на кандидатов и наблюдателей, подкуп избирателей, агитация и реклама не за счет избирательных фондов – вот перечень нарушений. Министр внутренних дел призвал украинцев не "продавать" свои голоса и не закрывать глаза на нарушения. Видите их – сообщайте в специальный координационный штаб при МВД. Там проведут проверку, и, если факт подтвердится, – силовики и ЦИК отреагируют срочно, обещает Арсен Аваков.
Напомним, впереди еще два месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Читайте подробней хронологию предвыборной гонки и кто уже зарегистрирован на выборы.
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