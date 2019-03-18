Выборы президента Украины в Антарктиде: станция "Академик Вернадский" готовится к голосованию
Антарктическая станция расположена в 15 тысячах км от Киева и является самым отдаленным избирательным участком Украины
На антарктической станции "Академик Вернадский" готовятся к выборам президента Украины. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
"Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 000 км от Киева, является самым отдаленным избирательным участком Украины. 31 марта здесь будут голосовать 34 человека – 11 участников постоянной экспедиции, т.н. зимовщики, которые находятся на станции целый год, а также 23 ученых сезонной экспедиции, которые прибыли в конце января", - говорится в сообщении.
Как отмечается, избирательная процедура в таком труднодоступном месте имеет свои особенности. В частности, полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные скан-копии, которые накануне направляет ЦИК. В день выборов в большом помещении станции – столовой – устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Подсчет голосов будет проходить в присутствии всех членов экспедиции.
"Ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию, созданную из числа полярников. На днях ЦИК утвердил состав комиссии на этом спецучастке в лице четырех полярников, председателем определено начальника 23 УАЭ Виктора Сытова", - говорится в сообщении.
В зависимости от даты выборов и ледовой обстановки возможность передать на "большую землю" протокол участковой комиссии с "мокрой" печатью и сами бюллетени может появиться и через месяц, а бывает, что и через год. Поэтому эти документы в формате скан-копий оперативно передают со станции в ЦИК.
Как сообщается, в ближайшие недели состоится ротация зимовщиков. В Антарктиду отправится 24-УАЭ. Их коллеги из двадцать третьей украинской антарктической экспедиции, вернувшись в Киев, привезут оригиналы бюллетеней и протокол по результатам голосования на станции 31 марта.
Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что результат президентских выборов в Украине покажет, сможет ли страна сохранить реальную независимость от России и продолжить свой евроинтеграционный путь.
Напомним, ранее "Сегодня" сообщали о главных обещаниях кандидатов в президенты – усилить ответственность за коррупцию, способствовать развитию инфраструктуры, науки и судостроения и других:
Кроме того, Порошенко встретился с недавно назначенными новыми членами Центральной избирательной комиссии и напомнил о серьезной опасности – вмешательстве России в украинские выборы
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