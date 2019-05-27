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Выборы в Европарламент – появилась реакция МИД Украины

27 мая, 19:50

Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новоизбранным Европарламентом

Фото: facebook.com/UkraineMFA
Фото: facebook.com/UkraineMFA.

Украина рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с новоизбранным Европейским парламентом в вопросах реализации европейского курса страны. Об этом говорится в заявлении МИД Украины по поводу выборов в Европарламент 9-го созыва, которые прошли в страна-членах ЕС 23-26 мая.

"Украина приветствует своих партнеров в Европейском Союзе с успешным проведением общеевропейских выборов, по итогам которых будет сформирован Европейский Парламент 9-го созыва", - говорится в комментарии.

В МИД убеждены, что "поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности нашего государства останется константой двусторонних отношений Украины с Европарламентом и Европейским союзом в целом".

"Сделаем все возможное, чтобы беспрецедентный уровень парламентского сотрудничества Украины с ЕС был сохранен в течение следующих 5 лет", – отмечают в МИД Украины.

Украина также ожидает продолжения сотрудничества с новоизбранным Европейским парламентом, которое направлено на углубление сотрудничества между Украиной и ЕС и преодоление общих вызовов.

В МИД Украины приветствовали продемонстрированную во время выборов "способность ЕС противостоять попыткам РФ вмешиваться в избирательные процессы Евросоюза путем кибер- и дезинформационных атак и пропаганды".


Согласно последней публикации Европарламентом обновленных предварительных итогов выборов, Европейская народная партия сохранила позицию первой политической силы в Европарламенте, однако потеряла более 36 мандатов – с 216 в Европарламенте прошлого созыва до 180 сейчас. Социалисты также сохранили свое традиционное второе место, потеряв при этом 40 мандатов, сейчас их результат составляет 146 мест.

Либеральные демократы, выступающие с радикальных проевропейских позиций, значительно улучшили свои результаты с 68 до 109 мест. Заметно продвинулись и зеленые – 69 депутатских кресел, против 52 в ЕП прошлого созыва.

Число депутатов Европарламента составляет 751 человек, таким образом, несмотря на рост популярности евроскептических партий по всей Европе, ведущие проевропейские силы сохранили большинство. Разница с прошлыми годами лишь в том, что в Европарламенте прошлого созыва большинство мест имели в сумме две основные политические силы – ЕНП и социалисты.

Комментируя рекордную за последние 20 лет явку в 50,93%, официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил на брифинге в Брюсселе, что "европейская демократия жива и здравствует". С 1979 года, когда выборы в Европарламент начали проводиться прямым голосованием, а не путем делегирования депутатов национальных парламентов, явка на этих выборах падала на каждых последующих выборах, скатившись за 40 лет с 61,99% в 1979 году до своего минимума в 42,61% на прошлых выборах в 2014 году. В этот раз впервые в истории явка на выборах в ЕП выросла.

Окончательные итоги голосования будут подведены не раньше вечера понедельника, но могут быть озвучены и в течение дня во вторник.

Ранее мы писали о том, как повлияет на Украину перестановка сил в Европарламенте.

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Тег выборы, Европарламент, МИД Украины

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