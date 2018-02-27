Российские выборы в Крыму: как отреагирует Украина

Совсем скоро, 18 марта, пройдут выборы президента Российской Федерации. Их страна-агрессор намеревается провести в том числе и в оккупированном Крыму. Что уже сейчас вызывает вопрос относительно реакции украинской стороны. Ведь возможное непризнание новоизбранного президента РФ легитимным повлечет как минимум усложнение переговорного процесса по Донбассу. Пока украинские дипломаты направили в МИД России ноту протеста по поводу организации в Крыму процесса выборов президента России.

"Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. Предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированнного Донбасса. Подчеркнули, что не может быть никаких выборов в диппредставительствах РФ на территории Украины без полного выполнения первых двух требований, — написал в соцсетях министр иностранных дел Украины Павел Климкин. — Будем работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции".

Политологи, опрошенные "Сегодня", считают, что украинские власти не признают выборы на аннексированном полуострове, но вынуждены будут считаться с их результатом.

"Думаю, Украина не признает выборы в Крыму, но она не может не признать выборы Путина в России, иначе нас обвинят в срыве мирных переговорных процессов, в эскалации конфликта, — считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — Конечно, наши радикальные политики предложат вообще не признавать выборы в России, но в этом нас не поддержат западные партнеры".

С Бортником согласен аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

"Украина точно не признает голосование в Крыму. Последствий у этого шага особо никаких не будет, а вот полное непризнание выборов в России может заморозить все мирные переговоры", — говорит эксперт.

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Никаких крайностей в процедуре признания или непризнания выборов президента РФ в Украине не будет — и на это есть причины. По мнению политолога Андрея Бузарова, вероятнее всего, украинские власти не признают результаты российского волеизъявления, но и официально опровергать их не будут.

"Наши власти хотят сохранить какие-то отношения с Путиным для решения вопросов по урегулированию ситуации на Донбассе и взаимодействию в других сферах деятельности. Непризнание выборов в Крыму — это момент, который никак не скажется на результатах выборов", — считает Бузаров.

Политолог Александр Палий уверен, что Запад поступит точно так же.

"Украина последовательно не признает результаты выборов в Крыму. На общероссийский результат крымские голоса не повлияют, — уверен политолог. — Нам выгоднее признать результаты голосования — иначе получится, что мы непонятно с кем ведем переговоры. Запад, я думаю, тоже эти выборы полностью не признает".

"Выборы пройдут в штатном режиме"

В российском ЦИК уже отреагировали на заявление Павла Климкина.

"Выборы президента России в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме, несмотря на заявления Украины. Россия обеспечит своим гражданам право голосовать", — заявил замглавы российского ЦИК Николай Булаев.

Он также сообщил, что в 2016 году Украина делала похожее заявление в адрес России во время выборов в Государственную Думу, не признав затем легитимность голосования.

"Выборы состоялись, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме", — сказал Булаев.

Что же касается оккупированной части Донбасса, то в российском ЦИК заявили о том, что получили письма из Луганска и Донецка с просьбой организовать на территории "республик" участки для голосования.