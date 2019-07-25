Выборы в Раду: на пяти округах заново пересчитают голоса, названа причина

Члены комиссии не хотят возвращаться в окружкомы на пересчет, открыто уголовное производство

Фото: Getty Images

Парламентские выборы в Украине подходят к концу, но возникают новые проблемы с подсчетом голосов. Так, в пяти собрались пересмотреть результаты и заново подсчитать голоса. Об этом сообщила в Facebook глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словами, пересчет голосов пройдет на округах в Черкасской, Луганской, Донецкой, Львовской и Закарпатской областях.

"Выборы – процесс, который, такое впечатление, никогда не закончится. Сегодня за окном четверг, а уже в пятом округе дело идет к повторному подсчету голосов по участкам. Таким образом, Закарпатье, Черкасская, Луганская, Донецкая, Львовская (области). Члены комиссий на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами, или же нарушения по процедуре транспортировки, например, ненадлежащие упаковки избирательной документации, является политически процедурным фактором влияния на решение о повторном подсчете, на котором должны присутствовать члены УИК, которые транспортировали эти бюллетени", – написала Айвазовская.

Она отметила, что люди в шоке от перспективы снова возвращаться "в ад цифр и документов". Кроме того, открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий, ибо последние не хотят идти в окружкомы на перерасчет.

"А в одной из ОИК члены комиссий ко всему еще и отравились испорченным оливье. Полная безнадежность на скорое завершение процесса. Ничего, время есть до 5 августа", – добавила Айвазовская.

Как сообщали новости "Сегодня", на данный момент Центризбирком подсчитал 99,90% электронных протоколов, по результатам которых уверенно идет к победе партия "Слуга народа" с 43,16% (6 299 182 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,04% (1 903 985), "Батькивщина" – 8,18% (1 194 780), "Европейская солидарность" – 8,10% (1 183 047), "Голос" – 5,82% (850 731).

Также мы опубликовали список кандидатов в депутаты, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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