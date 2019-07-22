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Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам (обновляется)

22 июля, 12:32

Полный список депутатов, избранных по спискам партий. По данным подсчета голосов Центральной избирательной комиссии

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Внеочередные выборы в Верховную Раду завершились. В Центральную избирательную комиссию поступают данные с избирательных участков и из окружных комиссий. Сайт "Сегодня" внимательно следит за подведением окончательных итогов народного волеизъявления и ведет онлайн-хронику.

Напомним, что на выборах 21 июля в Верховную Раду депутаты избирались по мажоритарным округам, а также по спискам политических партий.

В избирательных округах в парламент избирались 199 народных депутатов. С итогами выборов по "мажоритарке" (с разбивкой по областям и округам) можно ознакомиться здесь. Еще 225 народных депутатов избирались по спискам политических партий. Напомним, что, согласно данным Национального экзит-пола, в парламент проходят следующие партии:

Партия Слуга народа – 44,2% голосов

Партия Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,4% голосов

Партия Европейская Солидарность – 8,8% голосов

Партия Батькивщина – 7,4% голосов

Партия Голос – % голосов

Партия Сила и честь – 6,5% голосов

Тем временем Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов с тем, чтобы подвести окончательные итоги выборов.

Предлагаем вниманию читателей списки народных депутатов-списочников, согласно официальным подсчетам ЦИК. Данные обновляются и могут меняться.

Кандидаты, избранные народными депутатами по спискам партии Слуга народа:

1. Разумков Дмитрий Александрович.

2. Стефанчук Руслан Алексеевич.

3. Венедиктова Ирина Валентиновна.

4. Арахамия Давид Георгиевич.

5. Янченко Галина Игоревна.

6. Федоров Михаил Альбертович.

7. Корниенко Александр Сергеевич.

8. Красносельская Анастасия Олеговна.

9. Ткаченко Александр Владиславович.

10. Беленюк Жан Венсанович.

11. Бабак Сергей Витальевич.

12. Криклий Владислав Артурович.

13. Шуляк Елена Алексеевна.

14. Наталуха Дмитрий Андреевич.

15. Ясько Елизавета Алексеевна.

16. Оржель Алексей Анатольевич.

17. Герус Андрей Михайлович.

18. Радуцкий Михаил Борисович.

19. Монастырский Денис Анатольевич.

20. Гетманцев Даниил Александрович.

21. Малюська Денис Леонтьевич.

22. Холодов Андрей Иванович.

23. Лерос Гео Багратович.

24. Кальченко Сергей Витальевич.

25. Ткаченко Максим Николаевич.

26. Чернев Егор Владимирович.

27. Юраш Святослав Андреевич.

28. Сушко Павел Николаевич.

29. Верещук Ирина Андреевна.

30. Кубраков Александр Николаевич.

31. Диденко Юлия Александровна.

32. Соломчук Дмитрий Викторович.

33. Ананченко Михаил Олегович.

34. Коваленко Анна Николаевна.

35. Неклюдов Владлен Михайлович.

36. Кривошеев Игорь Сергеевич.

37. Ионушас Сергей Константинович.

38. Завитневич Александр Михайлович.

39. Струневич Вадим Олегович

40. Воронов Владимир Анатольевич.

41. Аристов Юрий Юрьевич.

42. Кисель Юрий Григорьевич.

43. Галайчук Вадим Сергеевич.

44. Ковалев Артем Владимирович.

45. Стернийчук Валерий Александрович.

46. Михайлюк Галина Олеговна.

47. Бабий Роман Вячеславович.

48. Качура Александр Анатольевич.

49. Новосад Анна Игоревна.

50. Культенко Артем Валерьевич.

51. Марусяк Олег Романович.

52. Кириченко Николай Александрович.

53. Третьякова Галина Николаевна.

54. Халимон Павел Витальевич.

55. Мошенец Елена Владимировна.

56. Саладуха Ольга Валерьевна

57. Коваль Ольга Владимировна.

58. Загоруйко Алина Леонидовна

59. Бондаренко Олег Владимирович

60. Крячко Михаил Валерьевич

61. Бардина Марина Олеговна.

62. Марченко Людмила Ивановна.

63. Юнаков Иван Сергеевич.

64. Володина Дарья Артемовна.

65. Савченко Ольга Станиславовна.

66. Гринчук Оксана Анатольевна.

67. Козак Владимир Васильевич.

68. Лысюк Андрей Александрович.

69. Сова Александр Георгиевич.

70. Ватрас Владимир Антонович.

71. Мулик Роман Миронович.

72. Тарасов Олег Сергеевич.

73. Костюх Анатолий Вячеславович.

74. Брагарь Евгений Вадимович.

75 Безгин Виталий Юрьевич.

76. Салийчук Александр Вячеславович.

77. Репина Элла Анатольевна.

78. Пушкаренко Арсений Михайлович.

79. Заблоцкий Марьян Богданович.

80. Клочко Андрей Андреевич.

81. Овчинникова Юлия Юрьевна.

82. Мережко Александр Александрович.

83. Устенко Алексей Олегович.

84. Кабанов Александр Евгеньевич.

85. Вениславский Федор Владимирович.

86. Булах Лада Валентиновна.

87. Петруняк Евгений Васильевич.

88. Мариковский Александр Валерьевич.

89. Федиенко Александр Павлович.

90. Мотовиловец Андрей Викторович.

91. Колесник Анна Сергеевна.

92. Богуцкая Елизавета Петровна.

93. Нагаевский Артем Сергеевич.

94. Потураев Никита Русланович.

95. Якименко Павел Витальевич.

96. Кунаев Артем Юрьевич.

97. Припутень Дмитрий Сергеевич.

98. Павлюк Максим Васильевич.

99. Мокан Василий Иванович.

100. Пидласа Роксолана Андреевна.

101. Торохтий Богдан Григорьевич.

102. Дмитриева Оксана Александровна.

103. Шол Маргарита Витальевна.

104. Костин Андрей Евгеньевич.

105. Горбенко Руслан Александрович.

106. Жупанин Андрей Викторович.

107. Тистык Ростислав Ярославович.

108. Кравчук Евгения Михайловна.

109. Яковлева Нелли Ильинична.

110. Гривко Сергей Дмитриевич.

111. Павловский Петр Иванович.

112. Аллахвердиева Ирина Валерьевна.

113. Винтоняк Елена Васильевна.

114. Заславский Юрий Иванович.

115. Задорожный Андрей Викторович.

116. Шипайло Остап Игоревич.

117. Шинкаренко Иван Анатольевич.

118. Совгиря Ольга Владимировна.

119. Крейденко Владимир Викторович.

120. Тарасенко Тарас Петрович.

121. Сольский Николай Тарасович.

122. Фролов Павел Валерьевич.

123. Новиков Михаил Николаевич.

124. Подгорная Виктория Валентиновна.

125. Хоменко Елена Викторовна.

126. Остапенко Анатолий Дмитриевич.

127. Цыба Татьяна Викторовна.

128. Калаур Иван Романович.

129. Гришина Юлия Николаевна.

130. Руденко Ольга Сергеевна.

131. Копыленко Александр Любимович.

132. Мандзий Сергей Владимирович.

133. Санченко Александр Владимирович.

134. Маслов Денис Вячеславович.

135. Швачко Антон Алексеевич.

136. Кострийчук Сергей Владимирович.

137. Божков Александр Валерьевич.

138. Михайлюк Артем Александрович.

139. Васюк Александр Александрович.

140. Ермоленко Дмитрий Юрьевич.

141. Короленко Валентина Юрьевна.

142. Локтионова Наталья Валентиновна.

143. Тарарин Николай Александрович.

144. Свириба Инна Станиславовна.

145. Мельник Сергей Васильевич.

146. Палийчук Юлия Владимировна.

147. Слинько Дмитрий Михайлович.

148. Тригуб Владимир Владимирович.

149. Кравец Роман Александрович.

Кандидаты, избранные народными депутатами по спискам партии Оппозиционная платформа – За жизнь

1. Бойко Юрий Анатольевич.

2. Рабинович Вадим Зиновьевич.

3. Медведчук Виктор Владимирович.

4. Королевская Наталия Юрьевна.

5. Левочкин Сергей Владимирович.

6. Нимченко Василий Иванович.

7. Шуфрич Нестор Иванович.

8. Ларин Сергей Николаевич.

9. Дунаев Сергей Владимирович.

10. Козак Тарас Романович.

11. Столар Вадим Михайлович.

12. Иоффе Юлий Яковлевич.

13. Папиев Михаил Николаевич.

14. Абрамович Игорь Александрович.

15. Исаенко Дмитрий Валерьевич.

16. Скорик Николай Леонидович.

17. Суркис Григорий Михайлович.

18. Кисилев Игорь Петрович.

19. Загородний Юрий Иванович.

20. Бурмич Анатолий Петрович.

21. Левочкина Юлия Владимировна.

22. Колтунович Александр Сергеевич.

23. Мамка Григорий Николаевич.

24. Кальцев Владимир Федорович.

25. Павленко Юрий Алексеевич.

26. Приходько Наталья Игоревна.

27. Черный Виктор Иванович.

28. Борт Виталий Петрович.

29. Макаренко Михаил Васильевич.

30. Волошин Олег Анатольевич.

31. Плачкова Татьяна Михайловна.

32. Пузанов Александр Геннадьевич.

33. Мамоян Суто Чолоевич.

34. Кива Илья Владимирович.

35. Кузьмин Ренат Равельевич.

36. Качный Александр Сталиноленович.

37. Славицкая Антонина Керимовна.

38. Чубирко Иван Иванович.

39. Дубовой Ростислав Николаевич.

Кандидаты, избранные народными депутатами по спискам партии Европейская Солидарность

1. Порошенко Петр Алексеевич.

2. Парубий Андрей Владимирович.

3. Геращенко Ирина Владимировна.

4. Забродский Михаил Витальевич.

5. Федина София Романовна.

6. Джемилев Мустафа.

7. Зинкевич Яна Вадимовна.

8. Чийгоз Ахтем Зейтуллайович.

9. Синютка Олег Михайлович.

10. Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна.

11. Герасимов Артур Владимирович.

12. Кубив Степан Иванович.

13. Фриз Ирина Васильевна.

14. Южанина Нина Петровна.

15. Луценко Ирина Степановна.

16. Сюмар Виктория Петровна.

17. Арьев Владимир Игоревич.

18. Павленко Ростислав Николаевич.

19. Величкович Николай Романович.

20. Алексеев Сергей Олегович.

21. Князевич Руслан Петрович.

22. Саврасов Максим Витальевич.

23. Ионова Мария Николаевна.

24. Бойко Наталья Андреевна.

25. Вятрович Владимир Михайлович.

26. Никорак Ирина Петровна.

27. Черновол Татьяна Николаевна.

28. Пятигорец Денис Николаевич.

29. Левус Андрей Марьянович.

Кандидаты, избранные народными депутатами по спискам партии Батькивщина:

1. Тимошенко Юлия Владимировна.

2. Тарута Сергей Алексеевич.

3. Наливайченко Валентин Александрович.

4. Соболев Сергей Владиславович.

5. Кондратюк Елена Константиновна.

6. Кириленко Иван Григорьевич.

7. Кожемякин Андрей Анатольевич.

8. Немыря Григорий Михайлович.

9. Власенко Сергей Владимирович.

10. Дубиль Валерий Александрович.

11. Абдуллин Александр Рафкатович.

12. Крулько Иван Иванович.

13. Лабунская Анжелика Викторовна.

14. Бондарев Константин Анатольевич.

15. Цимбалюк Михаил Михайлович.

16. Данилов Виталий Богданович.

17. Белькова Ольга Валентиновна.

18. Кучеренко Алексей Юрьевич.

19. Николаенко Андрей Иванович.

20. Волынец Михаил Яковлевич.

21. Пузийчук Андрей Викторович.

22. Шкрум Алена Ивановна.

23. Кабаченко Владимир Викторович.

24. Ивченко Вадим Евгеньевич.

25. Евтушок Сергей Николаевич.

Кандидаты, избранные народными депутатами по спискам партии Голос:

1. Вакарчук Святослав Иванович.

2. Клименко Юлия Леонидовна.

3. Рудык Кира Александровна.

4. Железняк Ярослав Иванович.

5. Устинова Александра Юрьевна.

6. Макаров Олег Анатольевич.

7. Юрчишин Ярослав Романович.

8. Рахманин Сергей Иванович.

9. Бобровская Соломия Анатольевна.

10. Стефанишина Ольга Анатольевна.

11. Курдыдык Александр Александрович.

12. Цабаль Владимир Владимирович.

13. Осадчук Андрей Петрович.

14. Костенко Роман Васильевич.

15. Лозинский Роман Михайлович.

16. Совсун Инна Романовна.

17. Василенко Леся Владимировна.

18. Умеров Рустем Энверович.

19 Свидерская Алина Валерьевна.

20. Шараськин Андрей Андреевич.

21. Сивирин Алексей Станиславович.

22. Хлапук Максим Николаевич.

23. Гевко Андрей Евгеньевич.

24. Примаченко Иван Александрович.

25. Кухта Павел Андреевич.

Кандидаты, избранные народными депутатами по спискам партии Сила и честь:

1. Смешко Игорь Петрович.

2. Сотник Елена Сергеевна.

3. Чубаров Рефат Абдурахманович.

4. Мирошниченко Иван Владимирович.

5. Замана Владимир Михайлович.

6. Романюк Ольга Афанасьевна.

7. Гайдуцкий Андрей Павлович.

8. Сысоенко Ирина Владимировна.

9. Тимошенко Владимир Андреевич.

10. Макаренко Анатолий Викторович.

11. Поживанов Михаил Александрович.

12. Камеш Сергей Иванович.

13. Хоренженко Александр Анатольевич.

14. Горащенков Алексей Николаевич.

15. Денисенко Вадим Игоревич.

16. Негрич Николай Михайлович.

17. Сухова Ксения Константиновна.

18. Ступак Иван Иванович.

19. Гиренко Александр Тимофеевич.

20. Стеблюк Всеволод Владимирович.

21. Сухина Игорь Иванович.

22. Билоножко Виталий Васильевич.

23. Червона Наталья Евгеньевна.

24. Таран Андрей Васильевич.

25. Пугач Денис Сергеевич.

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Тег выборы 2019

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