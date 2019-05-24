Перед выборами в Раду партия Порошенко сменила название
"Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовали и обновили его состав
Вскоре после того, как Петр Порошенко объявил об участии своей партии в парламентских выборах, стало известно, что политсила экс-президента Украины сменила свое наименование и будет называться "Европейская солидарность".
Соответствующее решение было принято на съезде "Блока Петра Порошенко "Солидарность" 24 мая, сообщили в пресс-службе политической силы.
Ранее соответствующее предложение было озвучено на форуме общественной организации "Солідарна Справа Громад".
Петр Порошенко анонсировал 31 мая съезд обновленной партии, и что в нее войдут лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы и молодые профессионалы.
Бывший глава государства также заверил, что его партия учтет все наработки общественной среды.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
Однако сам Порошенко считает, что, не став дожидаться окончания полномочий парламента, Зеленский преследует единственную цель - получить большинство голосов для своей партии "Слуга народа" на парламентских выборах.
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