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Перед выборами в Раду партия Порошенко сменила название

24 мая, 16:53

"Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовали и обновили его состав


Вскоре после того, как Петр Порошенко объявил об участии своей партии в парламентских выборах, стало известно, что политсила экс-президента Украины сменила свое наименование и будет называться "Европейская солидарность".

Соответствующее решение было принято на съезде "Блока Петра Порошенко "Солидарность" 24 мая, сообщили в пресс-службе политической силы.

Ранее соответствующее предложение было озвучено на форуме общественной организации "Солідарна Справа Громад".

Петр Порошенко анонсировал 31 мая съезд обновленной партии, и что в нее войдут лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы и молодые профессионалы.

Бывший глава государства также заверил, что его партия учтет все наработки общественной среды.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.


Однако сам Порошенко считает, что, не став дожидаться окончания полномочий парламента, Зеленский преследует единственную цель - получить большинство голосов для своей партии "Слуга народа" на парламентских выборах.

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Тег Верховная Рада, Порошенко, солидарность, парламентские выборы, БПП, Блок Петра Порошенко , Европейская солидарность

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