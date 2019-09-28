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Выходцы из СССР помогали Джулиани начать расследование по делу сына Байдена — СМИ

28 сентября, 21:45

По сведениям СМИ, речь идет о двух жителях штата Флорида Льве Парнасе и Игоре Фрумане

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани поручил двум выходцам из СССР оказывать ему содействие в том, что касается проведения в Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщило The Associated Press.

По сведениям СМИ, речь идет о двух жителях штата Флорида Льве Парнасе и Игоре Фрумане. Они родились в Советском Союзе и позже переехали в США. Как отмечается в материале, они ранее перечислили почти 480 тыс. долларов на счета политических комитетов, выступающих в поддержку президента США Дональда Трампа и республиканцев. Это якобы позволило им установить связи с руководством Республиканской партии, а также встретиться с Трампом в Белом доме и поместье президента США Мар-а-Лаго.

Также Парнас и Фруман отправились в Украину и организовали там встречи Джулиани с рядом официальных лиц, в том числе Юрием Луценко, являвшимся ранее генпрокурором. Джулиани рассчитывал на то, что в Украине будут проводить расследование, касающееся действий сына Байдена. По сведениям СМИ, Парнас и Фруман являются фигурантами судебного разбирательства. Истцы требуют от них вернуть долги.

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Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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За проведение в Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном, выступает Джулиани.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США ссср импичмент скандал Зеленский Трамп стенограмма Украина джулиани

Источник: ТАСС

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