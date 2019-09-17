Выполнение Минских соглашений: Кучма назвал первоочередные задачи

В первую очередь, должен быть выполнен блок по безопасности, отметил представитель Украины

/ Фото: AFP

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма обсудил с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном ход имплементации Минских соглашений. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"Подробно обсудили повестку дня работы Трехсторонней контактной группы. Ключевыми вопросами завтрашней встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц. Леонид Кучма отметил первоочередность выполнения именно блока безопасности Минских договоренностей – прекращение огня, вывод российских вооруженных формирований, восстановление Украиной контроля над временно неподконтрольным участком российско-украинской границы", – написала она.

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Отметим, Леонид Кучма предполагает, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам России. Кучма обеспокоен тем, что Макрон и Меркель будут подталкивать Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов на временно оккупированной территории Донбасса без всякого надзора со стороны украинского правительства.

Кучма отметил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы Россия отозвала боевиков и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе могут состояться только после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.

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