"Выспимся после коронавируса": Зеленский обратился к украинцам (видео)

Президент рассказал о важном грузе, который получила страна из Китая

Украина получила тест-системы для определения коронавирусной инфекции COVID-19 у заболевших и аппараты ИВЛ – самолет с важным грузом прилетел ночью из Китая.

Об этом в видеообращении к согражданам заявил 23 марта президент Владимир Зеленский.

"Сегодня ночью в "Борисполе" приземлился наш первый грузовой самолет из Китая. Он доставил в Украину тест-системы полимеразной цепной реакции, а также экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и еще многое необходимого", – сказал он.

Это только первая партия необходимых медицинских средств для сдерживания пандемии в стране. В дальнейшем их распределен между больницами, лабораториями, аптеками во всех регионах страны, а также выделят полицейским, пограничникам и военным.

Президент заверил в том, что правительство работает над тем, чтоб следующая партия систем ПЦР, респираторов, масок, экспресс-тестров и аппаратов ИВЛ из Китая и Южной Кореи была поставлена уже на этой неделе.

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"Наша задача номер один – обеспечить украинцев всем необходимым. Для этого все органы государственной власти работают фактически круглосуточно. Наш девиз последние недели "выспимся после коронавируса", – добавил он.

Кроме того, правительство договорилось о сотрудничестве украинских медиков с коллегами из китайского Уханя, у которых те получат успешный опыт борьбы с коронавирусом.

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