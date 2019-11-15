Взрывы в Балаклее: Гончарук дал срочное поручение

Несмотря на ЧП у Военных, ситуация под контролем и местным жителям ничего не угрожает

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук срочно поручил начать проверку относительно взрывов боеприпасов в Балаклее. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что, несмотря на ЧП, ситуация под контролем.

"Соболезнования семьям двух погибших военнослужащих в результате чрезвычайной ситуации в Балаклее. По фактам этой трагедии поручаю срочно начать проверку. Местным жителям и объектам инфраструктуры в Балаклее ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности. Всем раненым в результате происшествия оказывается неотложная медицинская помощь", – написал Гончарук.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на территории воинской части в Балаклее взорвались боеприпасы. Местные жители городка небыли предупреждены о том, что там идет плановая утилизация снарядов и в сети стали появляться видео и фото клубов дыма в районе населенного пункта. Люди забили тревогу и думали, что повторяется история 2017 года. Позже в Генштабе объяснили ситуацию, а также констатировали гибель двух военных и тяжелые ранения еще четверых.

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил членам комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки срочно собраться на заседание и изучить ситуацию в Балаклее.

Напомним, в марте 2017 года на крупнейшем в стране складе боеприпасов, неподалеку от Балаклеи, ночью произошел пожар. Власти эвакуировали население в радиусе 10 километров от эпицентра взрывов (население города — 29 тыс. чел.) – автобусами вывозили людей из опасной зоны. Говоря о причинах аварии, силовики склоняются к диверсии. Читайте все подробности и версии взрывов в Балаклее в 2017 году.

Также отметим, что за последние 16 лет на территории нашей страны горели и взрывались шесть складов с боеприпасами, где-то даже и не раз. Читайте подробней, как в Украине взрывались военные арсеналы.

/ Фото: Сегодня

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама