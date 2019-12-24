Взятки не брали, но этого мало: Зеленский заявил об увольнении двух глав ОГА

Президент считает, что чиновники не справились со своей работой на посту руководителей областей

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский заявил, что принял решение уволить глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций. Об этом он сообщил во время заседании Совета развития общин и территорий.

По его словам, поводом для увольнения львовского чиновника Маркияна Мальского и закарпатского Игоря Бондаренко стало неудовлетворительная работа на их должностях.

"Мы понимаем, что никто из вас не берет взятки – это очень важный момент. Но еще нужны кроме этого какие-то конкретные результаты, потому что именно по результатам мы можем оценивать работу каждого из вас. Мы говорили о том, что будем оценивать в конце этого года каждого. Я еще раз хочу поблагодарить всех, поблагодарить двух глав ОГА – я принял решение их уволить. Не из-за того, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата. Поэтому я хочу поблагодарить главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского", – заявил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский назначил Мальского 6 июля. Он определил для него и главные задачи, а именно: возвращение заробитчан и борьба с контрабандой.

В тот же день президент назначил новым главой Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

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