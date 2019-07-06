Зеленский назвал задачи львовского губернатора и сказал, кого видит главой Ивано-Франковской ОГА

Возвращение заробитчан и борьба с контрабандой станут главными задачами Маркияна Мальского

Маркиян Мальский. Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский представил активу Львовской области нового главу облгосадминистрации Маркияна Мальского .

Представление нового губернатора прошло в здании Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Он также сообщил, что вместе с ним во Львов приехали и.о. главы СБУ Иван Баканов и избранный руководитель Таможенной службы Максим Нефьодов.

"Не все обрадуются приезду Нефьодова. Главное – остановить контрабанду", – заметил Зеленский.

В свою очередь, Мальский заявил, что надеется на поддержку общественных активистов, волонтеров, депутатов всех уровней. Он заверил, что Львовская область продолжит свою поддержку внешнеполитического курса Украины.

"Львовская область – моя родина, это край людей, у которых есть право на лучшую жизнь", – сказал Мальский.

Среди главных задач в работе нового главы ОГА Зеленский назвал помощь в возвращении заробитчан и помощь им в развитии бизнеса. Также президент подчеркнул, что еще одной из задач руководства региона является борьба с контрабандой.

Кроме того, Зеленский заявил, что назначит одного из кандидатов на должность львовского губернатора Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА.

"Мы видим его главой Ивано-Франковской области… Мы решили, но еще нет указа", – сказал Зеленский.

Новости "Сегодня" сообщали, что Зеленский отбыл на Западную Украину . В ходе поездки президент представит новых глав Львовской и Закарпатской ОГА.

Напомним, вчера Зеленский представил нового губернатора Донецкой области Павла Кириленко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский назвал задачи львовского губернатора и сказал, кого видит главой Ивано-Франковской ОГА". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"