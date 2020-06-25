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"Я иду с вами в разведку": Зеленский провел заседание разведкомитета

25 июня, 16:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Недавно президент сменил и главного разведчика страны

На днях глава государства Владимир Зеленский издал частично засекреченный указ о создании комитета по разведке, а сегодня провел его первое заседание.

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Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский поставил перед комитетом приоритетные задачи, определил главные направления работы, пути усиления разведывательных возможностей государства в условиях противодействия гибридным угрозам.

Также на заседании была отмечена важная роль комитета по вопросам разведки для выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества.

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"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", – сказал президент Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", 9 июня глава государства представил нового главу Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка. По его словам, новый главный разведчик страны имеет отличную профессиональную подготовку, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе и в других государственных органах.

Гарант рассчитывает, что при Кондратюке разведка усилит защиту национальных интересов в условиях гибридной войны России против Украины. Также Зеленский поручил добыть развединформацию для переговоров по Донбассу.

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разведка Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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