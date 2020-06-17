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Зеленский издал частично засекреченный указ о разведке

17 июня, 19:28

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Президент создал новый разведывательный комитет, который будет исполнять решения старого

Президент Владимир Зеленский продолжает перекраивать разведсообщество Украины – ранее в этом месяце он назначил нового главу Службы внешней разведки, а теперь решил упразднить один разведывательный комитет и создать вместо него другой.

Как сообщили на сайте главы государства, с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины он подписал указ №230/2020 о создании Комитета по вопросам разведки при президенте.

Одновременно с этим был отменен указ пятого президента Петра Порошенко о создании Объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности в 2015 году, а сам комитет был ликвидирован. В то же время его решения будут исполняться новым комитетом.

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Кроме того, указ содержит еще три тайных абзаца – их содержание неизвестно.

Напомним, что раньше глава государства утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о показателях государственного оборонного заказа на 2020, 2021, 2022 годы.

А какими новинками удивляет украинский оборонпром, смотрите в видеосюжете:

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разведка Владимир Зеленский указ президента

Источник: Сегодня

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