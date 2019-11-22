"Я люблю украинцев": Трамп сделал неожиданное признание

Президент США рассказал о чувствах к Украине

Дональд Трамп / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп отрицает, что ему абсолютно наплевать на Украину, и утверждает, что любит украинцев.

"Я люблю украинский народ", – сказал он в эфире телеканала Fox News.

В то же время, Трамп не видит ничего зазорного, призывая Киев бороться с коррупцией, потому что Украина входит в число стран, где проблема коррупции стоит наиболее остро.

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"Нужно убедиться, что деньги будут израсходованы нужным образом", – добавил Трамп.

Именно поэтому он поручил своему адвокату Руди Джулиани курировать в Белом доме связанную с Украиной тематику, назвав его "возможно, лучшим борцом с преступностью за последние 50 лет".

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Трамп считает, что подобный послужной список должен был позволить Джулиани эффективно помогать Украине бороться против коррупции.

Напомним, ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что Дональд Трамп считал Украину коррумпированной страной.

В сентябре американские СМИ рассказали о том, что, заморозив выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону, ранее одобренных Конгрессом, Трамп хотел заставить украинские власти начать расследование относительно сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Впоследствии, на фоне этой информации Палата представителей начала процедуру импичмента и инициировала публичные слушания в Конгрессе по поводу давления, которое хозяин Белого дома оказывал на Киев.

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