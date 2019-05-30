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"Я никогда не держался за должность": Гройсман выступил в Раде

30 мая, 12:58

В парламенте народные депутаты рассматривает вопрос увольнения главы правительства

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что примет любое решение Верховной Рады по его заявлению об отставке с поста главы правительства. Об этом он сказал во время выступления на заседании Рады.

По его словам, он никогда не держался за должности и готов лишиться своего поста.

"Президент сказал о том, что он обращается к правительству с просьбой подать в отставку. Я хочу сказать следующее – я никогда не держался ни за какую должность, и не собираюсь держаться за должность. Я подал заявление об отставке. С другой стороны, я всегда был ответственным и никогда не боялся ответственности", – сказал Гройсман.

Премьер заявил, что уважает любое решение Верховной Рады, и поблагодарил депутатов и руководство парламента.

Напомним, накануне комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал народным депутатам рассмотреть заявление главы правительства об отставке. В Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект, в котором указывалось, что в случае увольнения премьер-министра, в отставку автоматически уходят и все члены Кабинета министров.


В то же время в БПП уже заявили, что не поддержит отставку Гройсмана. Народный депутат Вадим Денисенко объяснил главную причину, почему Кабмин должен работать до парламентских выборов.

Следите за онлайном сайта "Сегодня", как Гройсмана будут отправлять в отставку.

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Тег Рада, отставка, Гройсман

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Сегодня

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