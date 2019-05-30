БПП не поддержит отставку Гройсмана: депутат озвучил причины

В случае отставки правительства будут проблемы с принятием государственных решений, считает Денисенко

Депутаты БПП. Фото: facebook.com/EuropeanSolidarity.official.

"Блок Петра Порошенко" не будет голосовать за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, так как отставка правительства может привести к глобальному хаосу в стране. Об этом заявил народный депутат от БПП Вадим Денисенко.

По его словам, соответствующее решение было сегодня принято за заседании фракции.

"Почти единогласно было принято решение о том, чтобы не поддерживать голосования за отставку правительства, то есть фракция будет голосовать против отставки. Он (Гройсман – ред.) не просил нас никак не голосовать, Владимир Гройсман заявил о том, что он написал заявление об увольнении после заявления Владимира Зеленского", – сказал он.

Нардеп также пояснил, что в случае отставки правительства, будут проблемы с принятием государственных решений.

"Если мы сейчас отправляем в отставку премьер-министра, то исполняющим обязанности становится кто-то из вице-премьеров, но, согласно нашему законодательству, вице-премьер не имеет права подписывать ни одного документа от имени Кабмина. Таким образом, до формирования нового правительства, а на это уйдет минимум три месяца, а реально это будет около четырех месяцев, государство не будет иметь возможности и принимать ни одного документа на уровне правительства. Это может привести к глобальному хаосу", – добавил политик.

Напомним, накануне комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал народным депутатам рассмотреть заявление главы правительства об отставке. В Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект, в котором указывалось, что в случае увольнения премьер-министра, в отставку автоматически уходят и все члены Кабинета министров.

Следите за онлайном сайта "Сегодня", как Гройсмана будут отправлять в отставку.

Отметим, что сегодняшняя возможная отставка Гройсмана далеко не единственный вопрос у депутатов. В планах Рады рассмотреть гражданство для воинов-иностранцев, а также ряд других вопросов.

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