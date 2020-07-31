"Я очень разочарован": глава ПА ОБСЕ отреагировал на срыв перемирия на Донбассе

Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели разочарован нарушением режима прекращения огня на Донбассе уже сразу после установления перемирия. Он считает, что это может помешать дальнейшему урегулированию конфликта.

Реклама

Соответствующее его заявление опубликовано на сайте организации.

По его словам, соглашение о прекращении огня, достигнутое в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы, стало важным шагом на пути к реализации Минских соглашений.

"Устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины должно основываться, прежде всего, на прекращении вооруженных столкновений. Для людей в зонах конфликта, которые в наибольшей степени пострадали от военных действий, эта долгожданная тишина стала сигналом надежды на то, что их страдания могут быть прекращены в ближайшее время", – сказал Церетели.

Читайте также: "ВСУ знают, как отвечать на обострение": эксперт опроверг "зраду" о перемирии

Реклама

В то же время он выразил сожаление относительно эскалации ситуации на Донбассе из-за нарушения боевиками режима тишины и призвал стороны воздерживаться от провокационных действий и соблюдать обязательства.

"Я очень разочарован тем, что меры по прекращению огня были нарушены так быстро. Всеобъемлющее урегулирование может быть достигнуто только через взаимное доверие к соглашениям. Неуважение к обязательствам по прекращению огня ставит под угрозу будущие переговоры и усилия по урегулированию конфликта. Все слова, высказанные сторонами конфликта, должны соответствовать их действиям. Я призываю стороны конфликта немедленно прекратить нарушения режима прекращения огня и неукоснительно выполнять свои обязательства. Положить конец конфликту может только дипломатический диалог, основанный на политической воле к осуществлению Минских соглашений", – заявил глава ПА ОБСЕ.

Напомним, режим полного прекращения огня начал действовать с 27 июля. Главари т.н. "ДНР" и "ЛНР" якобы даже приказали своим бандформированиям не стрелять. Однако уже через полчаса враг совершил два обстрела позиций украинской армии. На следующий день противник снова стрелял. В ОБСЕ и вовсе насчитали в первый день перемирия 111 нарушений режима прекращения огня – 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия. Все эти нарушения прекращения огня были зафиксированы между 09:45 и 11:35 27 июля. Также стрельба продолжилась и в последующие дни. Читайте подробнее об условиях нового перемирия.

В то же время в Кремле решили избежать ответственности за срыв договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение перемирия, потому что якобы не является стороной конфликта.

Нарушение перемирия на Донбассе прокомментировал и Владимир Зеленский. Президент Украины отметил, что фиксируются отдельные случаи нарушения перемирия со стороны боевиков, но в случае необходимости украинские военные готовы ответить на атаки противника.

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама