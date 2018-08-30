Ледяная полоса покоренных земель: Олланд рассказал о мечте Путина

Сегодня, 22:57

По его мнению, Кремль работает на ослабление соседних государств

Франсуа Олланд и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Франсуа Олланд и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Российское политическое руководство хочет создать вокруг РФ серую зону, которая ослабит соседей. Об этом пишет в мемуарах экс-президент Франции Франсуа Олланд, который ранее заявил, что Россия перевооружается в течение нескольких лет, сообщает "Тиждень".

По мнению политика, тезис о войне России с Украиной как причине новой холодной войны между РФ и Западом не совсем правильный. "Путин пытается восстановить свою зону влияния на территориях бывшей советской империи. Но больше речь не идет о противостоянии между радикально противоположными общественными системами. Речь о борьбе национальных интересов", – пояснил он.

По его мнению, Кремль работает на ослабление соседних государств. "Глава РФ предпочитает видеть вокруг своего государства ледяную полосу покоренных земель. Его тактика заключается в поощрении к столкновениям его друзей с его врагами, чтобы потом заморозить эти конфликты. Серая зона уже сформировалась на границах с Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном. Эти страны независимы, но ослаблены", – считает Олланд. 

Экс-президент Франции пришел к убеждению, что компромиссы не стали действенным средством сдерживания кремлевской агрессии. "Компромиссы, которые принимают под горячую руку, необходимы, но они не решают сути проблемы: устанавливается хрупкий мир, навязанные россиянами реалии становятся нормой. Войну удается замедлить, но доминирование укореняется. Путин запугивает, чтобы удобнее вести переговоры. Он не завоевывает, а откусывает территории, кусок за куском", – подытожил Олланд.

Ранее Олланд рассказал, как Порошенко и Путин ссорились в Минске на переговорах в 2015 году.

Также он объяснил, для чего России нужны военные конфликты.
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